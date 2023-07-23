Mash: Генпрокуратура проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию ВС РФ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков) с сыном

Рэпера Андрея Меньшикова, известного под творческим псевдонимом Лигалайз, проверят на дискредитацию Вооруженных сил РФ после недавнего интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал Mash. В интервью Лигалайз негативно высказывался о действиях ВС России, а также нелестно отзывался о российском президенте.

В документе утверждается, что въезд в Россию музыканту открыт, иноагентом он не признан и продолжает зарабатывать на русскоязычных фанатах. По данным канала, заявление в отношении рэпера уже написано и находится в прокуратуре.

По информации Mash, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин собрал все материалы, касающиеся артиста, и передал их в правоохранительные органы с целью запретить клипы Лигалайза, признать его экстремистом и ограничить ему въезд на территорию России.

Сам Бородин в комментарии для «360» сказал, что также просит признать музыканта иностранным агентом.

Потому что Дудь наверняка ему платил деньги, а он сам иноагент. Вчера обратились в Генпрокуратуру, чтобы данного артиста проверили на дискредитацию армии. Мы в рамках федерального проекта видели видео, в котором Лигалайз дискредитировал органы власти, армию и президента Владимира Владимировича Путина, — заявил общественник.

В начале июля Telegram-канал Baza сообщил, что Следственный комитет РФ проверит Лигалайза из-за антивоенного клипа, в котором общественники из «Зова народа» увидели дискредитацию Вооруженных сил России. В видеоклипе бизнесмен Евгений Пригожин и военнослужащие ВС России показаны орками, а журналист Владимир Соловьев — вампиром. В связи с этим активисты обратились в ФСБ, СКР и Генпрокуратуру с требованием признать артиста иноагентом и заблокировать его новый видеоклип.