Проклявшего сторонников закрытия храмов священника лишили права проповеди

https://static.news.ru/photo/6948f0da-8872-11ea-86e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия лишили права проповедовать, после того как он проклял сторонников закрытия церквей на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 27 апреля журналистам сообщили представители пресс-службы Екатеринбургской епархии.

Отмечается, что Сергий проигнорировал неоднократные вразумления относительно качества своих проповедей.

Было принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединённому образу жизни схимонаха, — приводит сообщение пресс-службы епархии «Газета.ru».

Как ранее передавал NEWS.ru, схиигумен Сергий резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.

Тех, кто призывает россиян соблюдать самоизоляцию и не ходить в храмы, священник предложил выселить в Биробиджан либо на острова Мартиника или Спиналонга. По его мнению, в стране тут же закончится «несуществующая коронавирусная эпидемия».