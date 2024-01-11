Производитель «Хищника» ответил на критику Пескова Производитель «Хищника» пообещал учесть предложения Пескова по доработке машины

Фото: vk.com/pro_hishnik

Производитель снегоболотохода «Хищник» учтет предложения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по технической доработке машины, заявил директор выпускающего технику предприятия Максим Мезенин. По его словам, которые передает РИА Новости, специалисты постоянно работают над качеством вездехода.

Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. В России около 160 компаний производят вездеходы — конкуренция очень жесткая, но мы стараемся не отставать: cвою технику совершенствуем, дорабатываем, у нас есть уникальные разработки и преимущества, которых нет у других. Конечно, если возникают замечания — стараемся оперативно устранять, — сказал Мезенин.

Он добавил, что комплектующие «Хищника» в основном отечественного производства, однако там стоит импортный мотор. Как объяснил Мезенин, подходящих для этого вида вездеходов двигателей на российском и белорусском рынке пока нет. Он также рассказал, что предприятие работает с 2007 года и производит на заказ по семь машин в месяц. По словам руководителя компании, вездеходы очень востребованы в России.

Ранее Песков заявил, что получил не самые лучшие впечатления от езды на «Хищнике». Он указал на проблемы в работе рулевого управления и коробки передач. Песков посоветовал производителю не «почивать на лаврах» в условиях отсутствия конкурентов и «довести машину до ума».