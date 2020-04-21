Общество

Профессор рассказал об «адском труде» врачей

07:49, 21 апреля 2020 34
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный врач России профессор Александр Карабиненко заявил, что врачи, которые занимаются лечением заражённых коронавирусом, трудятся в тяжёлых условиях.

Общаюсь с коллегами, и условия труда у врачей жуткие, потому что приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть. Это адский труд, — сказал профессор в интервью НСН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи из Чжэцзянского университета выяснили: патогенез у заболевания COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя. К такому выводу они пришли, изучив образцы различных мутаций вируса у  одиннадцати случайных инфицированных пациентов из Ханчжоу.

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