Профессор рассказал об «адском труде» врачей

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Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал опомниться людей, которые не верят в пандемию COVID-19. По его словам, лучшим доказательством наличия эпидемии является публикация в одной из американских газет объёмного некролога.

Сообщения о жертвах коронавируса заняли 16 страниц. И ещё находятся такие, кто утверждает, что эпидемия чуть ли не выдуманная. Опомнитесь! — говорится в сообщении сенатора, которое он разместил в Twitter....