Профессор рассказал об «адском труде» врачей

https://static.news.ru/photo/bcffa87c-838b-11ea-85a3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заслуженный врач России профессор Александр Карабиненко заявил, что врачи, которые занимаются лечением заражённых коронавирусом, трудятся в тяжёлых условиях.
Общаюсь с коллегами, и условия труда у врачей жуткие, потому что приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть. Это адский труд, — сказал профессор в интервью НСН.
Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователи из Чжэцзянского университета выяснили: патогенез у заболевания COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя. К такому выводу они пришли, изучив образцы различных мутаций вируса у одиннадцати случайных инфицированных пациентов из Ханчжоу.