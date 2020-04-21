Китайские учёные предупредили об агрессивных мутациях коронавируса

https://static.news.ru/photo/64e3723a-8387-11ea-97de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи из Чжэцзянского университета выяснили, что патогенез у заболевания COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя. К такому выводу они пришли, изучив образцы различных мутаций вируса у одиннадцати случайных инфицированных пациентов из Ханчжоу.

У чжэцзянских пациентов были обнаружены агрессивные мутации. Такие же, которые распространены в Италии и Испании. Мутации, часто встречаемые в США, оказались менее активными. Препринт работы учёных опубликовал портал MedRxiv.

Авторы исследования выяснили, что самые агрессивные штаммы возбудителя коронавируса могут достигать в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы. При этом риск летального исхода не уменьшается при заражении более слабой мутацией COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что версия о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 не соответствует действительности. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов. По его словам, подобные гипотезы могут выдвигать только «специалисты», не имеющие профессиональных знаний.