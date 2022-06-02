Продюсер рассказал, почему российские артисты поют под фонограмму Продюсер Рудченко назвал неуважением к слушателям выступление артистов под фонограмму

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Российские артисты иногда поют под фонограмму (под «плюс») по просьбе организаторов в качестве перестраховки во время важных мероприятий — «боятся провалиться с технической точки зрения, когда отключается минусовка и микрофоны», заявил NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Эксперт добавил, что многие исполнителя «сами это делают», опасаясь за качество собственного исполнения: «хороший трек сделали на студии, вытянули, тюнинговали голос, но живьём они никогда так не споют».

Таким образом он Рудченко прокомментировал слова певицы Люси Чеботиной, заявившей что она и МакSим (Марина Абросимова) выступали под фонограмму после финального матча Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

Много артистов, кто сами решают выступить под фонограмму. В основном, кто боится за качество своего исполнения, кому хороший трек сделали на студии, вытянули, тюнинговали голос, но живьём они никогда так не споют, и они это понимают. И тогда артисты тупо ставят плюс, дабы не упасть лицом в грязь перед публикой. <...> Живое исполнение — показатель профессионализма. Даже когда отключится аппаратура, хороший артист продолжит петь даже без неё, и зал ещё сильнее встанет на дыбы, поддержит музыканта, так как все поймут, что техническая сторона не справилась, а артист — профессионал, — подчеркнул Рудченко.

Собеседник отметил, что часть исполнителей не пренебрегают фонограммой, когда не уверены в своих голосовых связках, «горло действительно болит». Но в таком случае, уверен продюсер, профессионал перенесёт концерт, а выступая «под плюс ты, получается, не уважаешь слушателя».

Люди платят за билет. Они могут слушать диск исполнителя дома, а не приходить на концерт. Они идут услышать и увидеть артиста. Здесь это оправдание не пройдёт, — подытожил Рудченко.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru отреагировал на слова писателя и журналиста Михаила Шахназарова, который раскритиковал вокальные способности певицы Веры Брежневой и отметил, что она не умеет петь без фонограммы. По словам собеседника, у любого артиста бывают удачные и неудачные выступления и любого можно уличить в плохой работе вживую, ссылаясь лишь на одно выступление. Бабичев отметил, что видел номер Брежневой вживую и ничего «ахового и патового» про вокал певицы сказать нельзя.