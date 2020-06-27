Проценко: почти 300 пациентов проходят лечение от COVID-19 в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/f710bcae-b86a-11ea-a34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московской больнице на территории посёлка Коммунарка, где проходят лечение заражённые коронавирусной инфекцией, в настоящее время находятся 297 пациентов. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

На лечении 297 пациентов, из них 59 в ОРИТ (на ИВЛ 20), 155 нуждаются в дополнительной кислородотерапии, — подписал главврач фотографию со статистикой медучреждения по больным пациентам.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

В общей сложности за время пандемии в России COVID-19 заразились 627 646 человек. Из больниц за это время выписали по выздоровлении 393 352 человека. Жертвами инфекции стали 8969 россиян.

Как писал NEWS.ru, Проценко положительно оценил принимаемые Москвой меры, связанные с предупреждением распространения COVID-19. По словам эксперта, Москва заблаговременно начала готовиться к появлению нового заболевания. В аэропортах установили медицинские патрули, которые проверяли приезжающих в страну. Власти запустили специальные обучающие программы для докторов и медперсонала.