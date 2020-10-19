Проценко ответил на слухи о «блатных» пациентах в больнице в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/95f94fae-1219-11eb-acf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любые разговоры о том, что больница для коронавирусных больных в Коммунарке принимает пациентов за деньги, являются ложью. Об этом заявил главный врач учреждения Денис Проценко.

Если кто-то предлагает вам устроить госпитализацию к нам за деньги, этот человек вас обманывает. Госпитализация осуществляется исключительно по экстренным показаниям. Расходы по лечению покрываются системой ОМС, — цитирует «Царьград» медика.

Он подчеркнул, что «блатных» пациентов в ГКБ № 40 никогда не было и нет. Проценко призвал всех, кто сталкивался с попытками или предложениями «устроить» в «Коммунарку» за деньги, сообщить об этом в компетентные органы. По его словам, с мошенничеством должны разбираться в полиции.

Ранее Денис Проценко заявил, что дефицита мест в столичных медицинских учреждениях из-за роста числа заражённых коронавирусом не ожидается. При этом он отметил, что в настоящий момент больницы заполнены. Медик добавил, что Москва справляется с вирусом, несмотря на слова «хейтеров».

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4184 (26,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений в Москве — 5376, в Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466. В общей сложности с начала пандемии в стране вывялено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.