«Признался, что им платят»: Кучера встретился с «главным нацистом» в Одессе Телеведущий Кучера рассказал о встрече с «лидером нацистов» в Одессе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Актер, телеведущий Оскар Кучера рассказал NEWS.ru, что встречался с «руководителем нацистских подразделений» в Одессе, которого ему представили как Марк. По словам Кучеры, он спросил, зачем Марк занимается этой деятельностью, на что тот ответил: «Пока платят — будем».

Оскар Кучера рассказал, что снимался в совместных российско-украинских проектах в Киеве «половину 2020 года и практически весь 2021-й, до августа».

Я был в Киеве на съемках фильмов и сериалов. Это были совместные проекты: российские режиссеры, много российских артистов, украинская съемочная группа, украинская выпускающая компания. Такая коллаборация была. Ничего не поменялось, работа шла, просто шла (показывает, как кто-то шепчет на ухо): «Тихо, ребята. Чтоб никто не узнал, Оскарик, ходи в бейсболке по Киеву, ладно? Ну не дай бог что», — объяснил Оскар Кучера.

По словам актера, однажды он появился на улице украинской столицы без кепки. К нему тут же подошел человек «и на украинском языке сказал типа „чё ты здесь делаешь, ты ж москаль“».

Ну то есть (иронично) «национализма там нет» и «ненависти к русским нет». Откуда? Я видел руководителя нацистских подразделений в Одессе. Фамилию не помню, зовут Марк. Познакомились на «Книжке» (большой рынок в Одессе. — NEWS.ru), мне его представили как чувака, который управляет нацистами. Я его спросил: «А на хрена?» — «Пока платят — будем». Ребята даже не скрывают этого, — отметил артист.

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