«Привозили цветы»: Пригожин рассказал о последствиях смерти однофамильца Иосиф Пригожин пожаловался на шквал соболезнований и несмешных шуток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что не собирается посещать могилу своего однофамильца, Евгения. Как заявил бизнесмен корреспонденту NEWS.ru, он уже устал от этой истории и от дураков, которые продолжают слать соболезнования ему и его близким.

Это неприятная для всех история, а люди из всего пытаются делать какой-то гоголь-моголь. Мне ни разу не смешно. Звонили в офис, привозили цветы, угрожали моим сотрудникам. Просто грани приличия стерты. В июне можно было шутить на эту тему, а когда случилась трагедия - уже совсем не смешно, — рассказал он.

Пригожин добавил, что с юмором относится к себе и у него хватает самоиронии, но должны быть и границы.

Я просто уже сошел с ума от дураков, которые мне пишут 8000 соболезнований, у меня все родственники чуть с ума не сошли, — резюмировал Пригожин.

Похороны Евгения Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Президент Владимир Путин на церемонии не присутствовал. С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.

Бизнесджет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Как выяснилось позднее, среди пассажиров был и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ.