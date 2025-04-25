25 апреля в народной традиции носит название «Василий Парильщик» — день, когда особое внимание уделяли банным ритуалам и очищению тела после долгой зимы. Считалось, что в этот период парение в бане приобретает особую целительную силу.

Погодные приметы 25 апреля

  • Солнечные лучи пробиваются сквозь тучи — к теплому лету.
  • Утренний туман над болотами — к обилию комаров летом.
  • Береза распустила листья полностью — можно сеять овес.
  • Лягушки молчат — к похолоданию.
  • Муравьи активно строят муравейники — к жаркому лету.
  • Скворцы вернулись и поют — весна окончательно вступила в права.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бытовые приметы на 25 апреля

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  • Найти банный веник с необычными листьями — к удаче.
  • Разлить банный настой — к неожиданным гостям.
  • Услышать первое кукование кукушки в бане — загадывайте желание.

Домашние поверья

  • Вымыть полы с отваром трав — к здоровью в доме.
  • Повесить новый веник у двери — к защите от нечистой силы.
  • Паук сплел паутину в углу — к достатку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семейные приметы

  • Ребенок впервые попарит ноги — будет крепок здоровьем.
  • Подарить новый банный ковш — к благополучию.
  • Ласточка свила гнездо под крышей — к семейному счастью.

Приметы на удачу

  • Надеть новую рубаху после бани — к успехам в делах.
  • Первым войти в баню — весь год быть здоровым.
  • Найти цветущую черемуху — к большой радости.

Что можно делать 25 апреля

  • Париться с целебными травами — для здоровья.
  • Начинать посадку теплолюбивых культур.
  • Собирать первые березовые почки.
  • Гадать на будущее по банному пару.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать 25 апреля

  • Одалживать банные принадлежности — к уходу здоровья.
  • Свистеть в бане — к неприятностям.
  • Оставлять воду в тазу после мытья — к потерям.
  • Ругаться в бане — к болезням.