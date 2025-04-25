25 апреля в народной традиции носит название «Василий Парильщик» — день, когда особое внимание уделяли банным ритуалам и очищению тела после долгой зимы. Считалось, что в этот период парение в бане приобретает особую целительную силу.
Погодные приметы 25 апреля
- Солнечные лучи пробиваются сквозь тучи — к теплому лету.
- Утренний туман над болотами — к обилию комаров летом.
- Береза распустила листья полностью — можно сеять овес.
- Лягушки молчат — к похолоданию.
- Муравьи активно строят муравейники — к жаркому лету.
- Скворцы вернулись и поют — весна окончательно вступила в права.
Бытовые приметы на 25 апреля
- Найти банный веник с необычными листьями — к удаче.
- Разлить банный настой — к неожиданным гостям.
- Услышать первое кукование кукушки в бане — загадывайте желание.
Домашние поверья
- Вымыть полы с отваром трав — к здоровью в доме.
- Повесить новый веник у двери — к защите от нечистой силы.
- Паук сплел паутину в углу — к достатку.
Семейные приметы
- Ребенок впервые попарит ноги — будет крепок здоровьем.
- Подарить новый банный ковш — к благополучию.
- Ласточка свила гнездо под крышей — к семейному счастью.
Приметы на удачу
- Надеть новую рубаху после бани — к успехам в делах.
- Первым войти в баню — весь год быть здоровым.
- Найти цветущую черемуху — к большой радости.
Что можно делать 25 апреля
- Париться с целебными травами — для здоровья.
- Начинать посадку теплолюбивых культур.
- Собирать первые березовые почки.
- Гадать на будущее по банному пару.
Чего нельзя делать 25 апреля
- Одалживать банные принадлежности — к уходу здоровья.
- Свистеть в бане — к неприятностям.
- Оставлять воду в тазу после мытья — к потерям.
- Ругаться в бане — к болезням.