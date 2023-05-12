Прилепина ввели в медикаментозную кому Прилепина ввели в медикаментозный сон после успешной операции по фиксации переломов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон для «плавного выхода» из наркоза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя. Ранее представители Прилепина сообщали, что пострадавшего при теракте публициста готовят ко второму этапу операции по фиксации переломов ног.

Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения, — сообщили в пресс-службе Прилепина.

Состояние писателя стабильное, подчеркнули его представители.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин, с которыми они ехали вместе, погиб на месте. Прилепин после произошедшего уточнил в своем Telegram-канале, что за рулем машины был именно он, а Шубин сидел на пассажирском кресле.

СК возбудил уголовное дело о теракте, был задержан подозреваемый. Им оказался Александр Пермяков, несколько лет назад переехавший в Россию и получивший гражданство РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что у задержанного были сообщники, их личности устанавливаются. Также глава СК рассказал, что схрон с боеприпасами для теракта находился в Подмосковье.