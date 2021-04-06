Пригожин выиграл суд у Соболь

https://static.news.ru/photo/ff58e04c-9705-11eb-b6b7-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Симоновский суд Москвы потребовал от юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иноагентом») Любови Соболь выплатить в пользу бизнесмена Евгения Пригожина 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации по иску о защите чести и достоинства, сообщили в суде.

Сумма выплаты оказалась в десять раз меньше, чем просил истец.

Рассмотрение дела по иску Евгения Пригожина к Любови Соболь о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда завершено, вынесено решение. Исковые требования удовлетворены частично, — цитирует РБК пресс-службу суда.

Кроме того, от Соболь потребовали удалить из Twitter публикации о Пригожине, которые судья признал не соответствующими действительности.

Долгие месяцы Соболь злоупотребляла правом и пыталась уйти от ответственности за свои слова. Ссылаясь на домашний арест, утверждала, что не получает повесток в суд. Когда же суд потребовал от органов следствия вручить ей повестки лично, она отказалась от их получения, попросив уведомить её по почте, — прокомментировали решение в пресс-службе компании Пригожина «Конкорд».

В Twitter Соболь её соратники напомнили, что она находится под домашним арестом по другому делу.

Соболь находится под домашним арестом, не может выходить из дома без согласия следствия, получать почту, пользоваться Интернетом, но это не помешало суду её осудить по иску Пригожина. Чтобы у человека были моральные страдания, у него должна быть мораль, разве нет? — говорится в публикации.

Накануне Пригожин выиграл аналогичный иск к оппозиционеру Алексею Навальному.

Ранее NEWS.ru писал, что Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года удовлетворил иск поставщика питания для школ — компании «Московский школьник» — к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь, а также к ФБК. Суд взыскал с фигурантов дела 88 млн рублей.

Пищевой комбинат требовал удалить из Интернета и признать ложью распространённые ответчиками сведения. Кроме того, поставщик питания требовал взыскать с ответчиков компенсацию за вред деловой репутации.

Причиной иска стал видеоролик ФБК, посвящённый проблемам с питанием детей в школах, организуемым «Московским школьником». Компания просила признать недействительными 29 фрагментов публикации, а сумма компенсации вреда деловой репутации составляет 1,4 млрд рублей.