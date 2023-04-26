Приговор врачам Белой и Сушкевич признали законным Медики Белая и Сушкевич отправятся в колонию из-за смерти ранорожденного

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Елена Белова и Элина Сушкевич

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве ранорожденного младенца в роддоме, передает РИА Новости. В сентябре 2022 года суд приговорил врачей к срокам от девяти до девяти с половиной лет колонии, те отказались признавать вину и обжаловали приговор.

Приговор Московского областного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в решении судебной коллегии.

Присяжные, участвовавшие в решении по делу врачей, отметили, что в день вынесения судебного решения их останавливали сотрудники ДПС или МВД, из-за чего они не успевали попасть на совещание заседателей. На стороне врачей также в суде выступал доктор Леонид Рошаль.

Дело врачей Сушкевич и Белой тянется с 2018 года. Их обвиняли в убийстве младенца весом 700 граммов, рожденного на 23 неделе беременности. В 2020 году медиков признали невиновными, но после приговор суда отменили. В 2022 году был собран суд присяжных для повторного рассмотрения дела. В апреле 2023 года четверо присяжных заседателей жаловались на давление со стороны суда при вынесении решения.