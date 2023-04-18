Присяжные по делу врачей из Калининграда заявили о судейском давлении

Фото: Пресс-служба Первого апелляционного суда

Элина Сушкевич

Четверо присяжных заседателей по делу врачей Элины Сушкевич и Елены Белой из Калининграда, осужденных за убийство недоношенного младенца, заявили о давлении со стороны судьи, передает «Медвестник». Как сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов, комментируя итоги апелляции на приговор, в российском правосудии такое он наблюдает впервые.

Четверых присяжных заседателей, участвовавших в коллегии, опросили на предмет процессуальных нарушений. Они имелись со стороны председательствующего судьи Вьюнова, который, с их слов, заходил в комнату отдыха присяжных и убеждал их в виновности подсудимых, — рассказал Бабасов.

Он выразил надежду, что теперь суд задумался. Рассматривать апелляцию продолжат 26 апреля.

Защита надеется, что приговор Сушкевич и Белой отменят, тогда дело направят на новое рассмотрение в Мособлсуд. С новой коллегией присяжных и судьей врачей могут освободить из СИЗО.

В сентябре 2022 года Мособлсуд приговорил врачей к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима, запретив работать по профессии в течение трех лет после освобождения.

Пересмотреть их дело просил в том числе глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. По его словам, на вынесших решение присяжных оказывалось прямое давление со стороны суда, а судмедэкспертиза не выдерживает критики.