Превращаем кофе в освежающий квас — быстрый рецепт на жаркое лето

Этот квас с яблочным соком и щепоткой кофе — освежающий напиток с ярким вкусом и легкой игристостью. Готовится просто и быстро, отлично утоляет жажду в жаркий день. Кофейная нотка добавляет глубины, а яблоки придают квасу приятную фруктовую кислинку.
Ингредиенты:
- вода — 3 л;
- яблочный сок — 1 л;
- яблоки — 2 шт.;
- сахар — 200–300 г;
- сухие дрожжи — 0,5–1 ч. л.;
- растворимый кофе — 1 ч. л.
Приготовление:
- Вскипятите воду, растворите в ней сахар и остудите до 36–38°C.
- Добавьте дрожжи и тщательно перемешайте.
- Влейте яблочный сок и растворимый кофе, добавьте дольки яблок.
- Разлейте смесь по банкам и плотно закройте крышками.
- Оставьте при комнатной температуре на 24 часа.
- Проверьте вкус — если нужно, дайте постоять еще несколько часов.
- Охладите и подавайте с кубиками льда.
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