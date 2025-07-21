Превращаем кофе в освежающий квас — быстрый рецепт на жаркое лето

Этот квас с яблочным соком и щепоткой кофе — освежающий напиток с ярким вкусом и легкой игристостью. Готовится просто и быстро, отлично утоляет жажду в жаркий день. Кофейная нотка добавляет глубины, а яблоки придают квасу приятную фруктовую кислинку.

Ингредиенты:

вода — 3 л;

яблочный сок — 1 л;

яблоки — 2 шт.;

сахар — 200–300 г;

сухие дрожжи — 0,5–1 ч. л.;

растворимый кофе — 1 ч. л.

Приготовление:

Вскипятите воду, растворите в ней сахар и остудите до 36–38°C. Добавьте дрожжи и тщательно перемешайте. Влейте яблочный сок и растворимый кофе, добавьте дольки яблок. Разлейте смесь по банкам и плотно закройте крышками. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Проверьте вкус — если нужно, дайте постоять еще несколько часов. Охладите и подавайте с кубиками льда.

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