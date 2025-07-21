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21 июля 2025 в 15:16

Превращаем кофе в освежающий квас — быстрый рецепт на жаркое лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот квас с яблочным соком и щепоткой кофе — освежающий напиток с ярким вкусом и легкой игристостью. Готовится просто и быстро, отлично утоляет жажду в жаркий день. Кофейная нотка добавляет глубины, а яблоки придают квасу приятную фруктовую кислинку.

Ингредиенты:

  • вода — 3 л;
  • яблочный сок — 1 л;
  • яблоки — 2 шт.;
  • сахар — 200–300 г;
  • сухие дрожжи — 0,5–1 ч. л.;
  • растворимый кофе — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду, растворите в ней сахар и остудите до 36–38°C.
  2. Добавьте дрожжи и тщательно перемешайте.
  3. Влейте яблочный сок и растворимый кофе, добавьте дольки яблок.
  4. Разлейте смесь по банкам и плотно закройте крышками.
  5. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа.
  6. Проверьте вкус — если нужно, дайте постоять еще несколько часов.
  7. Охладите и подавайте с кубиками льда.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

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квас
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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