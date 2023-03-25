«Преступность мы снизили»: Пригожин назвал число выпущенных заключенных Пригожин: свыше пяти тысяч заключенных из ЧВК «Вагнер» были помилованы

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала во «ВКонтакте» заявление владельца компании Евгения Пригожина о том, что более пяти тысяч заключенных, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер», получили помилование. По его словам, после освобождения они совершают гораздо меньше преступлений, чем обычно фиксируется в России.

В настоящий момент закончило контракт с ЧВК «Вагнер» и вышло на свободу по помилованию более пяти тысяч человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение месяца, — 0,31%. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. <...> Поэтому могу сказать с уверенностью, что преступность в России мы снизили в 10 раз, — сказал предприниматель.

Он добавил, что бывшие заключенные «подкованы» лучше, чем когда-то пионеры и октябрята. Те из них, кто все же нарушает закон, по словам Пригожина, наносят «увечья различной степени тяжести» тем, кто «впрягается за Киевский режим» и выступает против военной операции на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее объяснил, что помилование заключенных в России возможно только указом президента страны. При этом он не уточнил, был ли издан соответствующий указ о помиловании заключенных, участвующих в боевых действиях в зоне СВО.