Преступления против стариков станут считать отягчающим обстоятельством

https://static.news.ru/photo/fd9ed38e-c7a2-11ea-aafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Преступления против пожилых людей старше 75 лет будут считаться отягчающим обстоятельством. Такой законопроект внесли в Госдуме, предложив внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Изменения будут внесены в статью, касающуюся обстоятельств, отягчающих наказание. Поводом для инициативы послужило увеличение преступлений против людей пожилого и старческого возраста, сообщают «Известия».

Так, в прошлом году их было совершено 177,5 тысячи. Чаще всего старые люди становятся жертвами физического насилия либо мошенников. Полицейские считают, что такие преступления сравнимы с преступлениями против детей, так как и те и другие одинаково беспомощны против преступников.

Но в отношении детей есть нормы дополнительной защиты, а к старикам такого рода разница между ними и более молодыми людьми не применяется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 88-летнего пенсионера, задержали в ночь на 5 июля 2020 года в городе Выборге (Ленинградская область), сообщили представители регионального СУ СК РФ. Юноша уже начал давать признательные показания. После гибели пожилого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».