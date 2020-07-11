Пресс-секретарь Фургала прокомментировала митинг в поддержку губернатора

https://static.news.ru/photo/2c041f3c-c365-11ea-a2df-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровске 11 июля состоялась акция в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. По предварительным сведениям, в митинге приняли участие от 5 до 35 тысяч человек.

Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко вышла к протестующим и обратилась к собравшимся. Она попросила их не проявлять агрессию.

По словам Томченко, в толпе также были провокаторы. Она отметила, что представителям администрации ничего не оставалось, кроме как выйти к протестующим и попросить их выражать свою позицию мирно, дабы избежать уголовного или административного преследования.

По версии Томченко, в акции приняли участие до 20 тысяч человек «в разное время». Пресс-секретарь Фургала сообщила, что протестующие прошли по центральным улицам города, сделали круг и стали дальше митинговать возле здания администрации. Как отметила представительница губернатора, это была скорее «акция поддержки».

С утра была огорожена площадь Ленина. Митингующим сообщили, что там идёт обработка в связи с пандемией коронавируса. Поддерживающих губернатора попросили не заходить на территорию. При этом граждане минут через 40 прорвали заграждение и заполнили площадь и оттуда двинулись по центральным улицам города, заблокировав движение автомобилей, — приводит слова Томченко РБК.

Она добавила, что у акции не было организатора или лидера. Сведения распространялись через соцсети.

Собравшиеся заявили о своих требованиях относительно дела Фургала. Они хотят, чтобы губернатора судили не в Москве, а в Хабаровске. Также митингующие говорили, что желают оказать поддержку задержанному политику.

К митингующим вышел первый зампред правительства Владимир Хлапов, но его освистали. Люди не хотят подписывать петицию и просто расходиться, предлагают оставаться у здания администрации.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Как писал NEWS.ru, суд постановил избрать Фургалу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 сентября 2020 года.