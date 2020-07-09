Пресс-секретарь Фургала о задержании губернатора: «Это было внезапно»

https://static.news.ru/photo/c02a16e2-c1fa-11ea-94b0-fa163e074e61_660.jpg Надежда Томченко Фото: Надежда Томченко/facebook.com

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко, комментируя задержание своего начальника, отметила, что всё произошло внезапно и ничего не предвещало беды.

Фургал и Томченко общались накануне. Нареканий к работе губернатора никогда не было. Само задержание удивило женщину.

Ничто не предвещало беды. Всё это было внезапно, в том числе и для него самого. Очень странная история с такими уголовными делами начала нулевых годов. Почему не раньше? Он ведь был трижды депутатом Госдумы, также участвовал в губернаторской гонке в 2013 году. <...> На убийцу не похож, — отметила Томченко в интервью Life.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Булатов был партнёром Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Как писал NEWS.ru, задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и обвинения в организации убийств, ему предъявляемые, стали шоком для всего региона, заявил адвокат, председатель комитета по защите прав предпринимателей в сфере правоохранительной деятельности регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Пензин. А экс-председатель краевой Законодательной думы Сергей Луговской воздержался от оценок произошедшего, побоявшись быть «слишком субъективным».