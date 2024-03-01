Преподаватели военно-космической академии создали преступную группу Коммерсант»: четырех преподавателей военно-космической академии арестовали

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Организованную группу расхитителей, действовавшую в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования «Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского» Минобороны России, выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, сообщает «Коммерсант». По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), задержанных арестовали.

Уточняется, что предполагаемая группа мошенников действовала в период с 2021 по конец 2023 года. Выполняя в рамках контрактов с военным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов данные в отношении работников научно-учебного центра вуза, которые участия в них не принимали. Таких «мертвых душ» насчитали 82 человека. На них было выписано более 8 млн рублей.

Ранее прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело против сотрудницы местного банка, обвинив ее в хищении 6 млн рублей у клиента. По данным правоохранителей, женщина также обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации. Ей грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

До этого в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк, вынеся из него 11 млн рублей и неустановленную сумму в иностранной валюте. По данным регионального управления полиции, грабитель был вооружен пистолетом и ручными гранатами. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.