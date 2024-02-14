Сотрудница сахалинского банка попалась на похищении 6 млн рублей у клиента Прокуратура Сахалина обвинила сотрудницу банка в похищении 6 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прокуратура Сахалинской области возбудила уголовное дело против сотрудницы местного банка, обвинив ее в хищении 6 млн рублей у клиента. По данным прокуратуры, женщина также обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации. Ей грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Следствие установило, что в период с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го сотрудница одного из банков города Долинска получила доступ к счетам клиентов банка. Предполагается, что она незаконно получила сведения, составляющие банковскую тайну, а также похитила у одного из клиентов сбережения. В ходе предварительного расследования потерпевшему полностью возместили ущерб.

Как сообщалось ранее, в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил банк, вынеся из него 11 млн рублей и неустановленную сумму в иностранной валюте. По данным регионального управления полиции, грабитель был вооружен пистолетом и ручными гранатами. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность и принимают все меры, необходимые для его скорейшего задержания.