Преподавателей вузов запретят принуждать к краткосрочным контрактам

https://static.news.ru/photo/bf815e10-f726-11ea-9227-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

15 сентября в Госдуму поступили поправки в Трудовой кодекс (ТК), защищающие преподавателей вузов от принуждения к краткосрочным трудовым договорам. В практике получили широкое распространения случаи заключения одногодичных контрактов с работниками высшей школы.

Одна из предпосылок возникновения такой практики — возможность для вуза не проводить регулярную аттестацию преподавателей. Доказать несоответствие занимаемой должности по результатам аттестации гораздо сложнее, чем просто уволить работника, договор которого истёк.

По словам первого замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, которая выступила одним из авторов инициативы, краткосрочный контракт фактически выступает «удобным инструментом скорого разрешения противоречий, возникающих между преподавателем и администрацией».

Новыми поправками в ТК предлагается установить, что заключать договоры с педагогами вузов можно, по общему правилу, на неопределённый срок, а в случаях, предусмотренных настоящим кодексом или иными федеральными законами, — на срок, определённый сторонами трудового договора, но не менее трёх лет, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, предлагается закрепить в статье 332 ТК России положения о том, что срочные договоры с преподавателями вузов могут не перезаключаться, а продлеваться по соглашению сторон. И действие такого срочного трудового договора может продлеваться на неопределённый срок.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что число россиян, работающих в удалённом режиме, увеличилось с 1 апреля 2020 года в 30 раз. По его мнению, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства», писал NEWS.ru.