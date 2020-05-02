Представитель РПЦ объяснил необходимость изображения Сталина в храме ВС РФ

https://static.news.ru/photo/38979d9c-8c4b-11ea-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин выступил за сохранение мозаики с изображением Сталина в главном храме Минобороны России. По его словам, это часть истории и она среди прочих должна быть отражена на храмовой стене.

Победа никому не интересна, интересно одно — будет Сталин или нет. Будет. Будет! А скажут убрать — пусть убирают, но я таких команд отдавать не буду. Я не имею прав и полномочий вырывать страницы из книги истории, — заявил он в интервью «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что не является апологетом Сталина, однако считает необходимым признать его значимость как исторической фигуры.

Верховный главнокомандующий, генералиссимус Сталин — он всё равно останется, кто бы этого хотел или нет. Это история нашей страны, и все маршалы Победы работали под его непосредственным началом, — пояснил священник.

Разговоры о том, должно ли быть изображение Сталина в храме вооружённых сил, он назвал бессмысленными, поскольку они «делят общество по баррикадам и сталкивают лбами людей».

Храм в русско-византийском стиле планируется построить на территории подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», который располагается на 55-м километре Минского шоссе.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся храме. По словам представителя РПЦ, резкая реакция общественности на появившиеся в Сети фотографии фрагментов этой мозаики говорит о том, что инициатива требует более широкого обсуждения, писал NEWS.ru.