Представитель отца Сергия опроверг сведения об избиении Собчак

https://static.news.ru/photo/53a554bc-b879-11ea-a030-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель отца Сергия Всеволод Могучев в разговоре с журналистами прокомментировал слухи об избиении телеведущей Ксении Собчак и её съёмочной команды в Среднеуральском женском монастыре.

Он опроверг появившиеся сведения, распространённые самой журналисткой. По словам Могучева, людей не били. А то, что Собчак рассказала о нападении, представитель отца Сергия назвал продуманными действиями. Журналистка распустила эти слухи, отметил Могучев, чтобы после выхода видеоматериала в Сеть у ролика точно было много просмотров.

Людей, как минимум, точно не били. Это очень качественные профессиональные действия для того, чтобы, когда вышел ролик на канале, у него было много просмотров, — приводит комментарий представителя священнослужителя Telegram-канал Mash.

Ранее православный активист Алиев рассказал о желании Собчак снять фильм про опального монаха. Пресс-секретарь активиста Дмитрий Пономаренко заявил, что режиссёр из команды Собчак встречался с Алиевым и ездил в Среднеуральский женский монастырь. После этого якобы отец Сергий благословил режиссёра на съёмки фильма.

Конфликт между схиигуменом Среднеуральского монастыря и священноначалием РПЦ возник после того, как Сергий в одной из проповедей проклял сторонников закрытия храмов в период коронавируса. Он подчеркнул, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области.

Как ранее передавал NEWS.ru, команда Собчак работала в Среднеуральском женском монастыре. В какой-то момент неизвестные напали на всю съёмочную группу. По словам журналистки, мужчины оттолкнули её так, что она упала. В это время «бугаи» били режиссёра Сергея Ерженкова.