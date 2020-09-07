Представитель Кузовлева заявил о его отказе от кипрского гражданства

https://static.news.ru/photo/6b0ea152-f105-11ea-a400-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кузовлев Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев отказался от гражданства Кипра в 2018 году.

По словам представителя Кузовлева, второе гражданство тот получил во время работы в Russian Commercial Bank (Cyprus), однако отказался от него после перехода в ВЭБ.РФ, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, издание Politis опубликовало список из фамилий 34 человек, которые в 2008–2012 годах получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. В списке есть представители России, Украины и Сирии.

Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация, размещённая в кипрской газете о владельцах «золотых паспортов», включая россиян, требует подтверждения.

Ранее телеканал Al Jazeera выпустил расследование о лицах, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции в 2017–2019 годах. Данные из закрытой части этого списка, где приводилась только общая информация без имён, указывают на российских миллиардеров.