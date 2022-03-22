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Предприниматели в «Одноклассниках» стали активнее

12:44, 22 марта 2022
Предприниматели в «Одноклассниках» стали активнее Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Предприниматели разместили в «Одноклассниках» в шесть раз больше товаров за неделю, сообщает пресс-служба соцсети. Они активнее стали продвигать бизнес в рекламном кабинете, чаще публиковать контент и создавать товары.

Сейчас бизнес размещает в соцсети до 200 тысяч товаров в сутки.

В категории «Красота и здоровье» число страниц с товарами за неделю выросло на 268%, в «Строительстве и ремонте» на 204%, в «Бытовых услугах» на 202%, в «Образовании и репетиторах» на 196%, а в «Туризме и отдыхе» на 173%.

Малый и средний бизнес активно привлекает в «Одноклассники» новых клиентов. За последний месяц число новых бизнесов, которые запустили продвижение в рекламном кабинете, выросло троекратно.

Предприниматели в «Одноклассниках» стали активнееПресс-служба ok.ru

Для представителей бизнеса в соцсети 30 марта пройдёт обучающий вебинар от её сотрудников. В прямом эфире можно будет узнать обо всех тонкостях работы в соцсети и задать свои вопросы. Также в ОК работает специально выделенная линия службы поддержки для предпринимателей.

Ранее правительство Российской Федерации приняло решение создать в «Одноклассниках» официальную группу. Отмечается, что это сделано для того, чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из социальных сетей, имели доступ к информации «из первых рук» и в доступном формате.

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