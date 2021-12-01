Правозащитник рассказал, к чему приводит безразличие к солдатам в России

Безразличие военкоматов к здоровью призывников иногда приводит к смертям, заявил юрист правозащитной организации «Комитет солдатских матерей России», бывший офицер военной юстиции Александр Латынин «Газете.Ru». Они выполняют план по набору, а уже в военной части, по словам юриста, офицеры не верят, что солдат может быть болен.

Этот случай произошёл в 2020 году в части Росгвардии на юге Москвы. Ко мне обратилась мать срочника, который страдал от плоскостопия, у него была степень, позволяющая проходить военную службу, однако ребёнку было очень сложно стоять по нескольку часов в наряде, затекали ноги — было больно. Я связался с командованием и попросил не ставить парня в наряд. Меня проигнорировали. А через некоторое время солдат покончил с собой во время очередного наряда. За это никто не ответил, — рассказал Латынин.

Он добавил, что расследовать дела о самоубийстве тяжело: моральное давление не рассматривается, аргументом являются только побои. При этом неизвестны все случаи, а также в армии часто погибают по неосторожности.

Латынин объяснил, что военные комиссариаты не несут ответственность за допуск больных граждан к службе, а их тесты на профпригодность бесполезны, к тому же их часто заполняют сами психологи. Важной проблемой Латынин считает неготовность граждан отстаивать права, рассказывать об их нарушении.

Юрист затронул и тему сексуального насилия в армии, он назвал её тяжёлой, о которой военные не говорят.

С таким делом я столкнулся один раз в военно-следственной карьере. Я расследовал уголовное дело в отношении уже уволенного военнослужащего. Он насиловал на протяжении всей службы одного из своих подчинённых. Это длилось практически год. А когда потерпевший уволился, то <...> покончил с собой. Это был 2008 год, — вспомнил Латынин.

Ранее Александр Латынин сообщил о том, что от военнослужащих и их матерей поступает до 300 сообщений в день. Одна из главных жалоб — отсутствие медицинской помощи.