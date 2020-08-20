Правоохранительные органы отрицают, что в организме Навального обнаружен яд

https://static.news.ru/photo/478ae6ca-e37f-11ea-9e94-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В организме впавшего в кому в омской больнице политика Алексея Навального не был обнаружен «смертельный яд». Об этом журналистам 21 августа сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как ранее заявил директор ФБК Иван Жданов, сотрудник транспортной прокуратуры рассказал, что в организме Навального найден «опасный яд», но не раскрыл его название, уточнив, что вещество опасно не только для пациента, но и для окружающих.

В правоохранительных органах, в свою очередь, эти сведения опровергли.

Предварительная версия не изменилась. Речь идёт об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей, — цитирует сообщение правоохранителей ТАСС.

Отмечается, что пока что по факту инцидента с Навальным не возбуждено уголовное дело. Дело в том, что на данный момент какие-либо данные о намеренном отравлении политика отсутствуют. Пациента опросят в рамках проверки, когда сделать это позволит состояние его здоровья.

Навальный госпитализирован 20 августа, после того как ему стало плохо в самолёте, совершавшем рейс из Томска. Позже стало известно, что он впал в кому. По одной из версий, Навальный был отравлен.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач омской БСМП № 1 Александр Мураховский рассказал о состоянии Навального. Он сообщил, что политик по-прежнему находится без сознания, подключён к ИВЛ.