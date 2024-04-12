Правнучке летчика Чкалова грозит семь лет тюрьмы за призывы бомбить Москву Бородин сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении правнучки Чкалова

Прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Telegram-канале. По его словам, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Если Богданову признают виновной, то ей грозит до семи лет лишения свободы.

Друзья, сообщаю, что Московская прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой. Напомню, Богданова выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины. Также ранее она призывала нанести ядерный удар по Москве, — написал Бородин.

Ранее правнук летчика, представитель Международного мемориального фонда «Чкалов» Игорь Чкалов заявил, что семья не разделяет позицию Богдановой. По его словам, у родственников с ней практически нет связи.

Правнучка Героя СССР до этого призвала нанести ядерный удар по Москве. Девушка выразила готовность проспонсировать такую атаку на российскую столицу. При этом, отметила она, ее не пугают жертвы такой атаки, несмотря на то, что в Москве у нее живут мама и бабушка.