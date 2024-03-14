«Семья ее позицию не разделяет»: Чкалов о возможном деле против Богдановой Чкалов: семья не разделяет позицию Богдановой

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Правнук летчика-испытателя В.П. Чкалова, руководитель фонда В.П. Чкалова Игорь Чкалов

Семья не разделяет позицию правнучки Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой, заявил NEWS.ru правнук летчика, представитель Международного мемориального фонда «Чкалов» Игорь Чкалов. По его словам, он не может сказать, знает ли она о возможном возбуждении против нее уголовного дела, так как с ней практически нет связи.

Мы практически не общаемся с ней, поэтому не могу сказать, знает ли она, что против нее могут возбудить дело. По этой же причине не могу сказать, изменила или изменит ли она свое мнение в отношении России теперь, — сказал Чкалов.

Ранее RT сообщил о том, что Московская прокуратура нашла призывы к терроризму в публикациях Богдановой. Результаты проверки направили в Следственный комитет, где будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Правнучка Героя до этого призвала нанести ядерный удар по Москве. Девушка выразила готовность проспонсировать такую атаку на российскую столицу. При этом, отметила она, ее не пугают жертвы такой атаки, несмотря на то, что в Москве у нее живут мама и бабушка.

Внучка великого летчика-истребителя Великой Отечественной войны, трижды Героя СССР маршала авиации Ивана Кожедуба Анна Кожедуб назвала подобные высказывания бессовестными. По ее словам, подобные заявления «делают люди с неразрешенным детским конфликтом с родителями».