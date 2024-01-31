Наследница героя СССР предложила испепелить Москву Правнучка летчика Чкалова Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве

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Telgram-канал Readovka сообщает, что правнучка героя Советского Союза, летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. По данным канала, девушка выразила готовность проспонсировать такую атаку на российскую столицу.

Как пишет Readovka, Богданова в качестве аргумента привела атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая привела к завершению конфликта. При этом, указывает канал, девушка сказала, что профинансировала бы и это военное преступление. По информации канала, Богданову не пугают очевидные жертвы такой атаки, даже с учетом того, что в Москве у нее живут мама и бабушка.

В публикации говорится, что сама правнучка советского летчика является гражданкой Израиля. Канал напомнил, что до этого Боганова выступила с предложением расстреливать русских на улицах. Вместе с тем, пишет канал, девушка является совладельцем российского ООО НТК «Авант», а заработанные в РФ деньги отправляет на нужды ВСУ.

Ранее журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) стал грозить России ядерным апокалипсисом. Он посоветовал западным политикам перевести на русский язык и максимально широко распространить в России список объектов и мегаполисов, на которые нацелены ядерные силы НАТО. Пожелание РФ превратиться в ядерный пепел также оставил актер Артур Смолянинов (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).