Виктор Шендерович мечтает разбомбить Россию ядерным оружием. Но зачем?

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres

Виктор Шендерович

Миграция портит людей. Вот и остряк Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) на глазах из Рыжего превратился в злого Белого клоуна. Ныне ему явно не до шуток. И абсолютно серьезно он грозит своей бывшей родине ядерным апокалипсисом.

Своим западным покровителям он советует перевести на русский язык и максимально широко распространить в России список объектов и мегаполисов, на которые нацелены натовские ядерные силы. Чтобы абстрактный Игнатий Петрович смертельно убоялся. В своей бессильной ядерной ненависти Шендерович не одинок. Ведь еще один иноагент, беглый актер Артур Смолянинов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), также пожелал России превратиться в ядерный пепел. Как говорится, тенденция, однако!

Ну, напугали!

Как говорил один политик: «Нас пугают, а нам не страшно!» Тем более что нашего человека вряд ли можно испугать натовскими ядерными планами. Со времен утечки американского плана «Двойной удар», разработанного еще в конце сороковых годов, мы узнали о множестве вариантов ядерных атак против Советского Союза, а потом и России. На все подобные страшилки еще СССР ответил достижением ядерного паритета и возможностью уничтожить Америку не то семь, не то восемь раз.

Так что абстрактный Игнатий Петрович, к которому обращается из израильских далей Шендерович, скорее всего, с трудом вспомнит отставного юмориста на пенсии. А если вспомнит, то искренне удивится его специфическому юмору. Уж, дескать, чем-чем, а ядерным ударом нас не запугаешь. Скорее подорожавшими яйцами.

Но самое примечательное во всей репризе Шендеровича — это реакция на его злопыхательство со стороны прогрессивных либералов. Ни слова осуждения. А вот когда политолог Сергей Караганов напомнил, что надо бы вернуть Западу веру в то, что мы можем применить ядерное оружие, то раздался хор возмущения: да как он мог!

Но мы уже понимаем... это другое!

Отчаявшиеся релоканты

Конечно, символично то, что вместо натовских генералов нам грозят ядерными ударами эмигранты постковидной волны. Похоже, прежние варианты самоутверждения типа рассуждений о пустых прилавках и плохом сервисе окончательно сданы в архивы ВВС и «Голоса Америки» (СМИ признаны иноагентами в России). Не играют в Израиле и рассуждения о том, что они не могли более дышать воздухом свободы в стране, которая нападает на своих соседей. Смешно называть Россию «тюрьмой народов», когда «родину предков» открыто обвиняют в геноциде палестинцев.

Не видно перспектив и торжественного возвращения на покинутую родину в белых «Мерседесах» с тем, чтобы вновь занять прежние, еще не остывшие до конца места в телестудиях, в руководстве издательств, киностудий или на университетских кафедрах.

Видимо, отчаяние и тоска по безвозвратному и приводят к изрыганию пустых угроз.

Гранты надо срочно отработать

Забавно, что обычно наши релоканты специализировались на раздувании русской угрозы. Трясли ржавыми касками, целовали украинский флаг, лили слезы по инсценировке в Буче, словно лично там присутствовали. И в экстазе уверяли, что Путин уже отдал приказ на захват всей Европы.

Теперь, похоже, они переключаются на внутреннюю аудиторию. То насмешат рассказами о множестве путинских двойников, а то вдруг предупредят о новой волне мобилизации. Гранты явно выделяют под раскачивание ситуации в преддверии президентских выборов. Так что страшилка о подробных планах ядерных ударов — это просто проба пера. Продолжение последует.

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