Правительство установило порядок начисления пенсий россиянам за границей

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Правительство России установило порядок начисления пенсий и иных выплат россиянам, которые проживают за пределами страны. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, проживающим за границей россиянам будут переводить средства на банковский счет, открытый в России, либо на банковские счета в валюте РФ.

Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями РФ (далее — выплаты), выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории РФ, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами территории РФ, — сказано в документе.

В случае снятия санкций выплаты возобновятся первого числа месяца с доплатой за все прошлое время.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что с 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,3%. Он отметил, что с учетом повышения пенсии на 10% летом 2022 года новая индексация обеспечит рост пенсионных выплат выше темпов инфляции в стране.

Ранее сообщалось, что в рамках новой программы сбережений российского Минфина россияне смогут получать до 36 тысяч рублей в год. Отмечается, что на заседании Общественного совета ведомства, в котором участвовал министр финансов Антон Силуанов, обсуждалась возможность развития финансовых инструментов для долгосрочных сбережений. По словам Силуанова, это одна из приоритетных задач министерства в текущем году.