Россиянам пообещали новые выплаты Минфин РФ: россияне смогут получать до 36 тысяч рублей по программе сбережений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках новой программы сбережений российского Минфина россияне смогут получать до 36 тысяч рублей в год, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что на заседании Общественного совета ведомства, в котором участвовал министр финансов Антон Силуанов, обсуждалась возможность развития финансовых инструментов для долгосрочных сбережений. По словам Силуанова, это одна из приоритетных задач министерства в текущем году.

Одна из приоритетных задач, стоящих перед Минфином России в 2023 году, — развитие финансовых инструментов, позволяющих гражданам создавать долгосрочные сбережения и привлекать «длинные деньги» в отечественную экономику, — сказал Силуанов.

В рамках программы софинансирования вложений граждане с доходом ниже 80 тысяч рублей смогут получать от государства выплаты до 36 тысяч при такой же сумме вложений. При доходе в 80–150 тысяч рублей необходимо будет за год вложить в программу долгосрочных сбережений 72 тысячи рублей, чтобы получить 36 тысяч от государства. При доходе выше 150 тысяч рублей сумма вложений должна составить 144 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ в связи с переходом к новой модели аспирантуры планирует повысить размер стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что в настоящий момент аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысячи рублей в месяц. Увеличенную стипендию в 14 тысяч рублей получают обучающиеся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства.