Володин сообщил об индексации пенсий Володин: c 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 3,3%

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,3%, сообщается в Telegram-канале Госдумы со ссылкой на слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Он отметил, что с учетом повышения пенсии на 10% летом 2022 года новая индексация обеспечит рост пенсионных выплат выше темпов инфляции в стране.

Социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции. Изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и др., — говорится в сообщении.

Сенатор Елена Бибикова напомнила, что социальная пенсия может быть назначена при установлении инвалидности, по случаю потери кормильца, по старости и детям, оба родителя которых неизвестны.

Ранее финансовый эксперт Наталья Жукова предупредила, в каких случаях льготополучатели могут лишиться выплат. Чтобы получать матпомощь от государства, у взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то доход: зарплата, пенсия, стипендия. Если человек не работает по болезни, то должны быть подтверждающие документы.