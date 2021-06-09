Правительство РФ допустило потерю лидерства России в экспорте газа

https://static.news.ru/photo/37d89c50-af75-11eb-a23c-96000091f725_660.jpg Фото: mrg.gazprom.ru

В 2024 году Россия может уступить первое место по объёму экспорта газа в мире. Как пишет РИА Новости, так сказано в опубликованном плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

В документе утверждается, что ближайшие два года у страны будут стабильные позиции на рынке, но уже в 2024 году ситуация может измениться.

В данный момент Россия в основном поставляет своё топливо в Европу. Только в 2019 году, по информации ОПЕК, туда было экспортировано около 261 миллиарда кубометров газа.

Второе место в мире занимает Катар с объёмом экспорта в 143 миллиарда «кубов». В топе-5 также США (132 млрд), Норвегия (111 млрд) и Австралия (100 млрд).

При этом по сжиженному природному газу СПГ наибольший потенциал роста добычи есть у США, сообщил агентству директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Именно в Штатах огромные запасы сланцевого газа. Этим же рынком интересуется Катар. Таким образом, эти два государства могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров.

Эксперт уверен, что отстаивать лидерство любой ценой — не самый рациональный подход. Куда важнее прибыль, валютная выручка с газовых доходов и налоги в бюджет.

Ранее стало известно, что украинская общественность всерьёз обсуждает провокации со стороны России после того, как «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию. Как ранее написал украинский журналист Виталий Портников, ожидать можно как подрыва трубы на территории Украины, так и «поломок» в России.