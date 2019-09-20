https://static.news.ru/photo/2bb903f6-dc63-11e9-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кабмин одобрил законопроект о субсидиях регионам на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Законопроект Федерального закона «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» одобрить и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — указано в сообщении.

В документе уточняется, что принятие проекта поможет повысить эффективность и обеспечит своевременное предоставление целевой финансовой помощи в виде субсидий субъектам на выплату региональной соцдоплаты к пенсии для неработающих пенсионеров.

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