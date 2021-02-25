Пранкеры поговорили с Amnesty International от имени соратника Навального

Под видом руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова они провели видеоконференцию с генеральным секретарём организации Джулией Верхаар.

Об этом стало известно после того, как секретарь поблагодарила в Twitter главу штабов Навального «за прямой разговор». Волков в ответ написал, что никогда не разговаривал с ней, и предположил, что она пообщалась с российскими пранкерами.

Хм, генеральный секретарь Amnesty благодарит меня за конструктивный прямой разговор. Но только я её не знаю и никогда с ней разговаривал; не удивлюсь, если она поговорила с «пранкером Вованом»; не удивлюсь, если на основании таких примерно сообщений они и решения принимают, — написал Волков.

Позже Верхаар удалила свой пост.

Как признались пранкеры РИА Новости, это были они. По их словам, они хотели узнать, почему в Amnesty International не хотят считать Навального «узником совести». Помимо Вована и Лексуса в видеоконференции приняли участие также директор по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректора по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

В беседе представители организации рассказали, что дали российскому оппозиционеру статус «узника совести», чтобы «сделать как можно более громкое заявление» после его ареста. А решение лишить Навального этого статуса было принято после «детальной экспертизы того, что Алексей сказал публично в прошлом».

Накануне организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Ранее жертвой розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они связались с главой канадского кабмина от лица шведской экологической активистки Греты Тунберг и попросили его повлиять на Вашингтон и НАТО, чтобы избежать военных конфликтов.