ПП-мармелад из тыквы с апельсином! Десерт для стройности за 30 минут!

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Готовим солнечный мармелад из тыквы с апельсином! Этот яркий мармелад сочетает нежную сладость тыквы с цитрусовой свежестью апельсина, создавая настоящий витаминный взрыв. Идеальный десерт для тех, кто любит полезные сладости без искусственных добавок.

Начните с подготовки тыквы: 500 г мякоти нарежьте кубиками и запеките до мягкости при 180 °C. В блендере превратите тыкву в пюре, добавив цедру и сок одного крупного апельсина. Для пикантности можно добавить щепотку корицы или имбиря.

Перелейте пюре в сотейник, добавьте 200 г сахара (можно заменить мёдом) и 2 ст. ложки лимонного сока. Постоянно помешивая, уваривайте смесь на медленном огне 30–40 минут до загустения. Проверить готовность просто: проведите ложкой по дну — если остаётся след, мармелад готов.

Разлейте горячую массу по формочкам или противню, застеленному пергаментом. Оставьте при комнатной температуре на 4–5 часов, затем подсушите в духовке при 70 °C около часа, если любите более плотную текстуру.

Готовый мармелад нарежьте кубиками и обваляйте в сахарной пудре или кокосовой стружке. Этот солнечный десерт хранится в холодильнике до двух недель, даря вкус осени и запах цитрусовых даже в пасмурные дни. Подавайте к чаю или используйте как начинку для выпечки — беспроигрышный вариант для сладкоежек!

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