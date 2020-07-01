Познер высказался о результатах голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/206541ae-bc41-11ea-b4c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не удивлён результатами голосования по поправкам к Конституции.

Как рассказал журналист НСН, результат голосования в 78% в целом по стране соответствует действительности, несмотря на то что в ряде регионов, например, в Москве и Нижегородской области, количество голосов против было значительно больше, чем согласных с поправками.

Полагаю, что для большинства людей речь шла не о Конституции, а о доверии к Путину. На сегодняшний день, в этом я не сомневаюсь, значительное большинство населения России доверяет президенту Путину, что и отражено в результате голосования, — отметил Познер.

Он также убеждён, что после вступления поправок в силу взаимоотношения между властью и обществом не изменятся. По его словам, большинство голосовавших даже не читало все эти 206 поправок, а те, кто внимательно их прочитал, заметили, что там «нет таких вещей, которые сколько-нибудь кардинально изменяли отношение между властью и обществом».

Как писал NEWS.ru, по результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники правоохранительных органов во время голосования по поправкам в Конституцию РФ не выявили нарушений, которые могут повлиять на его итоги.