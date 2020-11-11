Познер считает, что Америка находится в упадке

https://static.news.ru/photo/d7bf10e6-2415-11eb-bf55-fa163e074e61_660.jpg Нью-Йорк Фото: Xinhua/Wang Ying/Global Look Press

Телеведущий Владимир Познер полагает, что США прошли пик своего развития и находятся в упадке. Он подчеркнул, что от этого страна не развалится, но пройдёт через мучительный и тяжёлый период.

По его словам, Америка была особой страной, поскольку в ней поддерживались идеалы о равенстве всех людей и их неотъемлемых правах. Познер считает, что нынешний президент страны Дональд Трамп хотел, чтобы эти идеалы вернулись, поэтому он использовал лозунг «Вновь сделать Америку великой».

Я очень верю во внутреннюю силу Соединённых Штатов, но у меня такое впечатление, что Америка достигла своего пика приблизительно когда был избран Кеннеди, — написал Познер на своём сайте.

Тогда развитие США было видно во многих внешних проявлениях, например в автомобилях. С тех пор Штаты идут не вверх, а вниз.

У меня есть чёткое ощущение, что Америка свой пик уже миновала, — подчеркнул журналист.

Как писал NEWS.ru, ранее Познер назвал маловероятным раскол США на два государства на фоне проблем в обществе. На углубление общественной напряжённости повлияла пандемия коронавируса, а также беспорядки на расовой почве, которые прокатились по городам страны, отметил телеведущий.