Познер оценил возможный раскол США на два государства

https://static.news.ru/photo/7ff948ea-1fbf-11eb-a070-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер, имеющий в том числе американское гражданство, сравнил ситуацию с выборами в США с Гражданской войной XIX века. По его словам, хотя возможность распада страны на два государства и существует, она маловероятна.

Познер отметил, что общество в США раскололось после 2016 года, когда к власти пришёл Дональд Трамп. На углубление общественной напряжённости повлияли пандемия коронавируса, а также беспорядки на расовой почве, которые прокатились по городам страны, написал телеведущий на личном сайте.

Когда была гражданская война в США с 1861 по 1865 год, несколько штатов вышли из состава Соединённых Штатов Америки и образовали так называемые Конфедеративные Штаты Америки, то есть другое государство. И когда пошла война между двумя государствами, которые когда-то были Соединёнными Штатами, а стали разъединёнными штатами, это был глубочайший раскол общества, — говорится в его сообщении.

Познер подчеркнул, что такая ситуация за океаном больше никогда не повторялась и только нынешние события чем-то похожи на войну XIX века. При этом телеведущий не верит в возможный раскол государства, тем более что он запрещён конституцией страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с президентскими выборами в США может привести к «двоевластию». Об этом заявил Владимир Познер. При этом он отметил, что такая обстановка вряд ли окажет влияние на отношения с Россией. По его словам, не имеет значения, кто президент Соединённых Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда.