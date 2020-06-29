Дроздов: Познер мне не друг и никогда им не был

https://static.news.ru/photo/801355e6-baa7-11ea-ad7d-fa163e074e61_660.jpg Николай Дроздов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов развеял слухи о том, что когда-либо дружил с журналистом Владимиром Познером. По его словам, их связывает только совместная работа.

Информация о якобы дружеских отношениях двух звёзд телевидения некоторое время была доступна на различных интернет-ресурсах. Об их знакомстве в студенческие годы, по словам Дроздова, заявлял и сам Познер. Однако, утверждает экс-ведущий программы «В мире животных», это далеко не так.

Он отметил, что с будущим тележурналистом поступал на один и тот же факультет МГУ одновременно. Однако в те годы никакого общения не случилось: у молодых людей были разные компании. Кроме того, Дроздов полтора года спустя прервал обучение на биологическом факультете и отправился работать на швейную фабрику.

С Познером мы никогда не дружили. <...> Что меня удивило: в своей биографии он писал, что перед поступлением в вуз проходил комиссию в военкомате вместе с Дроздовым. Мне рассказали об этой истории. Я еще тогда спросил: «Зачем придумывать?», — рассказал зоолог в интервью изданию «Собеседник».

Он напомнил, что Познеру в ту пору было 19, а ему — 16. Поэтому в военкомате на медкомиссии они встретиться не могли.

Вернулся к обучению в МГУ Дроздов лишь через три года после ухода с биофака. Но образование он продолжил на географическом факультете, на кафедре биогеографии. Там же экс-телеведущий работает до сегодняшнего дня.

Причиной ухода с телевидения он назвал чрезмерные нагрузки. Как писал NEWS.ru, произошло это в начале 2019 года. Уменьшить ритм жизни Дроздову рекомендовали врачи. При этом в числе причин ухода ведущего «В мире животных» называли невыплату зарплаты. Однако сам зоолог это не подтвердил, заявив, что не получал деньги только на финальной стадии работы над проектом, когда принципиальное решение уже было принято.