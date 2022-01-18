«Пожизненное сразу»: омбудсмен Волынец о принятом законопроекте о педофилах

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала в беседе с NEWS.ru назначать педофилам пожизненное заключение сразу после первой доказанной жертвы, а не только рецидивистам и тем, от чьих действий пострадали два и более несовершеннолетних. Таким образом она прокомментировала принятый Госдумой в окончательном, третьем чтении проект закона о пожизненном сроке за подобные преступления.

Как показывает жизнь, к сожалению, многие из тех, кто отсидел за педофилию, выходят и повторяют то же самое. Педофилия — это не просто преступление, это системный сбой личности. Подавляющее большинство родителей склоняется к мысли, что этих нелюдей нужно изолировать от общества сразу же после первого преступления, чтобы первая жертва стала последней. Первая доказанная жертва часто является не единственной, — подчеркнула Волынец.

Собеседница напомнила о низкой раскрываемости таких уголовных дел из-за того, что «дети часто боятся об этом говорить, стесняются, не все понимают в силу возраста, что с ними происходит, есть очень большой процент укрывательства этих преступлений по семейным обстоятельствам».

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов, внесённый на рассмотрение в Госдуму в начале сентября, представляет из себя поправки в статьи 131 и 132 УК. 18 января его приняли в третьем, окончательном чтении. Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин, теперь наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Он добавил, что работа по защите детей будет продолжена.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что российские следователи возбудили в 2021 году более 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей — на 16,9% больше, чем годом ранее. Рост таких преступлений отмечен в Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях. Меньше таких преступлений стало в Адыгее, Башкирии, Карелии, Татарстане, Архангельской области и Ненецком автономном округе.