«Пожали друг другу руки»: Жорин о прекращении уголовного дела певца Витаса Адвокат Жорин заявил о прекращении уголовного дела певца Витаса

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певец Витас

Полиция прекратила уголовное дело в отношении певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев), начатое из-за конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, в ходе которого музыкант распылил газовый баллончик в лицо одного из посетителей. Данную информацию в разговоре с NEWS.ru подтвердил адвокат Сергей Жорин.

Уголовное дело прекращено. Я бы не хотел комментировать детали. В любом случае стороны пожали друг другу руку и взаимных претензий не имеют, — сказал Жорин.

В октябре 2022 года появилась информация, что Витас якобы напал на сотрудника Минтруда в московском караоке-баре на Садово-Кудринской улице. По данным СМИ, пострадавшим является 38-летний Султан Джандигов. В ходе словесного конфликта брызнул ему в лицо из газового баллончика. Врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог первой степени. Джандигов написал заявление в полицию. В отношении музыканта было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью»)

По словам Жорина, ссора возникла после того, как Витас заступился за жену. Адвокат считает, что в этой ситуации певец повел себя достойно.