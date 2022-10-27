После нападения Витаса на сотрудника Минтруда возбуждено уголовное дело

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Витас

Telegram-канал «112» сообщает, что после нападения певца Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, на сотрудника Минтруда Султана Джандигова возбуждено уголовное дело. По данным канала, артист находится под подпиской о невыезде.

Врачи диагностировали пострадавшему ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз первой степени.

О нападении Витаса на 38-летнего сотрудника Минтруда стало известно 24 октября. В российских СМИ написали, что певец брызнул госслужащему в лицо из газового баллончика во время конфликта в одном из столичных караоке-баров. После этого пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее стало известно о задержании бывшего участника телепроекта «Дом-2» Руслана Перова за участие в массовой драке со стрельбой в центре Санкт-Петербурга. Сообщалось, что стрельбу открыл именно Перов.

Конфликт вспыхнул из-за того, что двое парней «жестко подкатывали» к девушкам возле торгового комплекса «Невский центр». Такое поведение парней не понравилось друзьям девушек, которые встали на защиту подруг. В результате началась массовая драка с последующим применением стрелкового оружия.