Поздняков объяснил, почему не считает «Мужское государство» экстремистским

Основатель признанного судом экстремисткой организацией и запрещённого «Мужского государства» Владислав Поздняков считает, что не имеет отношения к экстремизму, так как деятельность его сторонников не выходила за пределы Интернета. Об этом он заявил NEWS.ru. Поздняков также подчеркнул, что проблемы у него начались после того, как он стал «переть на ЛГБТ».

«Мужское государство» — это не экстремистская организация, так как её деятельность не выходила за пределы Интернета, — сказал он.

По словам Позднякова, в России существует Федеральная служба исполнения наказаний, «чьи участники на протяжении длительного времени насиловали, убивали, пытали людей, вымогали у них деньги, фабриковали на них дела, заставляли признаться в преступлениях, которые они не совершали».

При этом экстремисты — это «Мужское государство», которое просто троллило в Сети, боролось с компаниями и их культурно-оккупационной повесткой и их пропагандой ЛГБТ среди детей. Вот и задумайтесь, — заключил он.

Проблемы у «Мужского государства», по словам Позднякова, начались после того, как он начал бороться с пропагандой идеологии ЛГБТ. Он уверен, что за этим стоит «педолобби», которое «проникло во все сферы нашей деятельности, в том числе в самые верха эшелонов власти».

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. Теперь её деятельность на территории России запрещена.

«Мужское государство» — националистическое сообщество, которое регулярно устраивает кампании травли против людей и компаний, которые не нравятся его основателю Владиславу Позднякову. Призывы к своим сторонникам Поздняков публикует через Telegram-канал.

Из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокеру Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?». Позднякова уже штрафовали за возбуждение ненависти. В 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола. Последний скандал с «Мужским государством» был связан с рестораном «Тануки», который был атакован сторонниками Позднякова из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ.