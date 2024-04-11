Появилось видео пресечения попытки диверсантов ВСУ высадиться под Херсоном

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Диверсионные группы спецназа ВСУ, уничтоженные Федеральной службой безопасности РФ совместно с Министерством обороны РФ во время спланированной спецслужбами Великобритании высадки на Тендровскую косу Херсонской области

РБК публикует официальное видео с места, где была пресечена попытка высадки диверсионной группы спецназа Вооруженных сил Украины, кадры предоставила ФСБ России. На записи также появляется мужчина, который рассказывает, что проходил подготовку с инструктором из Великобритании на базе под Солсбери.

Ранее в ФСБ уточнили, что диверсанты хотели высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. В ходе боевых столкновений украинский десант был ликвидирован. Кроме того, отметили в органе, один солдат был взят в плен. Представители службы безопасности отметили, что десант ВСУ курировало подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). В ФСБ подчеркнули, что данный факт говорит о непосредственной вовлеченности Лондона в украинский конфликт.

Ранее Минобороны России сообщило, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» воздушно-космических сил (ВКС) ликвидировали украинскую ДРГ на Купянском направлении. По информации ведомства, экипажи армейской авиации также вывели из строя замаскированную технику противника.

В состав группы авиации, выполнявшей боевую миссию, вошли вертолеты Ми-35М и Ми-8, уточнили в Минобороны. После поражения целей экипажи совершили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.