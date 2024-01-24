Появилось видео наезда автобуса на пешеходов в Петербурге

Пассажирский автобус, протаранивший пешеходов в Петербурге, попал на видео. На опубликованных Telegram-каналом «112» кадрах видно, как общественный транспорт заезжает на тротуар, сносит знак пешеходного перехода, светофор и наезжает на пострадавших, после чего к месту происшествия бегут очевидцы.

Об аварии стало известно вечером 24 января. Автобус № 152 вылетел на тротуар на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе города. Сообщалось, что транспорт перевернулся, и сотрудникам МЧС пришлось вызывать два крана, чтобы поставить его на колеса. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Спасатели извлекли из-под автобуса двух мужчин, их придавило. Также к медикам обратились еще двое петербуржцев и женщина, которые в момент аварии находились в салоне. Отмечается, что четверо из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего автобус перевозил 15 человек.

Ранее пассажирский автобус попал в ДТП на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения в Северной столице. По предварительной информации, пострадали пять человек, у них переломы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. Общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего врезался в столб.